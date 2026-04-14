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14.04.2026 06:37:00
Shenzhen Hopewind Electric A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shenzhen Hopewind Electric A präsentierte in der am 11.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.240 CNY je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25.82 Prozent auf 573.8 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 773.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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