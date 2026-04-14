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14.04.2026 06:37:00

Shenzhen Hopewind Electric A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shenzhen Hopewind Electric A präsentierte in der am 11.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.240 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25.82 Prozent auf 573.8 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 773.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’666.54 19.97 SN2BBU
Short 13’954.47 13.80 SJJBGU
Short 14’492.78 8.85 SC8BIU
SMI-Kurs: 13’145.91 13.04.2026 17:30:45
Long 12’605.49 19.97 SJQBZU
Long 12’304.84 13.73 S7SB9U
Long 11’783.22 8.94 SWFBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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