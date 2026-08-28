Shenzhen Heungkong A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen Heungkong A hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22.27 Prozent auf 467.4 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 382.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch