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03.11.2026 06:37:00
Shenzhen Heungkong A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shenzhen Heungkong A präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Shenzhen Heungkong A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 38.15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 254.0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 410.6 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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Themen im Video:
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