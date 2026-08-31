Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group 0.200 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.44 Milliarden HKD – das entspricht einem Minus von 6.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.54 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch