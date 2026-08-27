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27.08.2026 06:37:00
Shenzhen Gongjin Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shenzhen Gongjin Electronics hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0.06 CNY gegenüber 0.040 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 2.64 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 25.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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