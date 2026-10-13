Shenzhen Gas A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shenzhen Gas A hat am 12.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.13 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.100 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.92 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.10 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch