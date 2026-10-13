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13.10.2026 06:37:00
Shenzhen Gas A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shenzhen Gas A hat am 12.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.13 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.100 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.92 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.10 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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