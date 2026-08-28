Shenzhen Fortune Trend Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen Fortune Trend Technology A hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.13 CNY, nach 0.120 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13.33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 78.0 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 67.6 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.ch