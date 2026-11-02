Shenzhen Fortune Trend Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shenzhen Fortune Trend Technology A hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.10 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shenzhen Fortune Trend Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.210 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65.4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74.2 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch