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27.08.2026 06:37:00
Shenzhen Expressway stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shenzhen Expressway hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.19 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.200 HKD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5.91 Prozent auf 2.18 Milliarden HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.32 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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