Shenzhen Expressway: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Expressway präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.16 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shenzhen Expressway noch ein Gewinn pro Aktie von 0.190 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11.80 Prozent zurück. Hier wurden 1.89 Milliarden CNY gegenüber 2.15 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch