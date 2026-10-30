Shenzhen Expressway gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shenzhen Expressway äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.25 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.200 CNY erwirtschaftet worden.

Shenzhen Expressway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.12 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch