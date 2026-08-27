Shenzhen Expressway gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shenzhen Expressway hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 1.19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 278.2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 296.8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch