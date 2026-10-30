Shenzhen Expressway: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Expressway hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.40 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 315.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shenzhen Expressway einen Umsatz von 297.7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch