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21.08.2026 06:37:00
ShenZhen Consys Science Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ShenZhen Consys Science Technology A liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ShenZhen Consys Science Technology A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
ShenZhen Consys Science Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.34 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.100 CNY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ShenZhen Consys Science Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48.43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 69.0 Millionen CNY im Vergleich zu 133.7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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