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21.08.2026 06:37:00
Shenzhen Chipscreen Biosciences A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shenzhen Chipscreen Biosciences A hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.120 CNY je Aktie vermeldet.
Shenzhen Chipscreen Biosciences A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 286.2 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 244.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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