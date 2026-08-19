Shenzhen China Micro Semicon A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shenzhen China Micro Semicon A präsentierte in der am 16.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.30 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.130 CNY erwirtschaftet worden.

Shenzhen China Micro Semicon A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 400.6 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 297.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch