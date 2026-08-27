Shenzhen China Bicycle Company B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shenzhen China Bicycle Company B gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shenzhen China Bicycle Company B ein EPS von 0.020 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172.2 Millionen HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 193.7 Millionen HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch