Shenzhen Breo Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Breo Technology A äusserte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.45 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0.360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shenzhen Breo Technology A im vergangenen Quartal 123.9 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25.36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shenzhen Breo Technology A 165.9 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch