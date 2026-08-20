Shenzhen Bluetrum Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shenzhen Bluetrum Technology A präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2.74 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Bluetrum Technology A 0.480 CNY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shenzhen Bluetrum Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 498.3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 444.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch