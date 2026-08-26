Shenyang Toly Bread: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shenyang Toly Bread präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.06 CNY, nach 0.070 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.39 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.39 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch