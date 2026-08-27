Shenyang Jinshan Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shenyang Jinshan Energy hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.04 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.040 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 839.9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 715.9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch