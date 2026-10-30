Shenyang Jinshan Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shenyang Jinshan Energy hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0.14 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.060 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shenyang Jinshan Energy 859.0 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.04 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch