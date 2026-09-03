Shenyang Fortune Precision Equipment A präsentierte Quartalsergebnisse

Shenyang Fortune Precision Equipment A präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.25 CNY, nach 0.110 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32.55 Prozent auf 1.27 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 961.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch