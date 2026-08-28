Shenyang Brilliance Automotive verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shenyang Brilliance Automotive hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.03 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.020 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Shenyang Brilliance Automotive im vergangenen Quartal 1.16 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shenyang Brilliance Automotive 1.01 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch