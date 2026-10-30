Shenwan Hongyuan Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shenwan Hongyuan Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 HKD gegenüber 0.160 HKD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.39 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 10.39 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch