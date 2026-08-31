Shenma Industry: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shenma Industry präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.09 CNY, nach -0.060 CNY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Shenma Industry 3.29 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.37 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch