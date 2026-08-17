Shengyi Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shengyi Technology hat am 15.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.88 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.350 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Shengyi Technology im vergangenen Quartal 10.88 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shengyi Technology 7.07 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch