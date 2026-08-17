Shengyi Electronics A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shengyi Electronics A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.81 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shengyi Electronics A 0.400 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.37 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 54.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch