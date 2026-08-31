Shenergy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shenergy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.18 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shenergy 0.210 CNY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.90 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shenergy einen Umsatz von 5.62 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch