Shenergy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenergy hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.09 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.250 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shenergy 7.82 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.97 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch