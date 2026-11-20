Shemen Industries hat am 18.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.04 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 8.1 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.6 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch