Shemaroo Entertainment zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shemaroo Entertainment lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2.59 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shemaroo Entertainment ein Ergebnis je Aktie von -16.570 INR vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.49 Prozent auf 1.41 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Shemaroo Entertainment 1.43 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch