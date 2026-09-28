Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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28.09.2026 16:57:04
Shelly-Aktie schwächer: Übernahmeangebot bei Aufsichtsbehörde vorgelegt
Schneider Electric hat das am vergangenen Donnerstag angekündigte Übernahmeangebot für die Shelly Group zu Wochenbeginn bei der bulgarischen Finanzaufsicht FSC eingereicht.
Die Inhalte und wesentlichen Bedingungen des Angebots werden nach bulgarischem Recht direkt veröffentlicht.
Via XETRA verliert die Shelly-Aktie zeitweise 0,448 Prozent auf 66,70 Euro.
DOW JONES
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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