Shell verkauft Anteil an Flüssigerdgas-Exportprojekt für 2,5 Milliarden Dollar

DEN HAAG (awp international) - Der Ölkonzern Shell will einen Teil eines Flüssigerdgas-Exportprojekts in Australien für 2,5 Milliarden US-Dollar (2,04 Mrd Euro) veräussern. Das Unternehmen werde einen Anteil von 26,25 Prozent der Queensland Curtis LNG Common Facilities an Global Infrastructure Partners verkaufen, teilte Shell am Montag in Den Haag mit. Der Deal soll in der ersten Hälfte 2021 abgeschlossen werden. Common Facilities umfassen LNG-Lagertanks, Anlegestellen und die Infrastruktur, die die LNG-Züge von QCLNG versorgen. Der Ölkonzern bleibt damit Mehrheitseigentümer und Betreiber einer der grössten LNG-Anlagen Australiens./mne/mis/jha/