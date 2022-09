Shell und Exxon verkaufen kalifornisches Joint Venture nach Deutschland

Von Denny Jacob

NEW YORK (Dow Jones)--Die Ölkonzerne Exxon Mobil Corp und Shell plc verkaufen ihre Anteile an einem der grössten Öl - und Gasproduzenten Kaliforniens an den deutschen Vermögensverwalter Ikav Capital Partners GmbH. Aera Energy LLC, ein Joint Venture der beiden Ölgiganten, ist laut seiner Website für fast ein Viertel der Produktion in Kalifornien verantwortlich.

Shell Offshore teilte mit, seine gesamte Beteiligung an Shell Onshore Ventures, die 51,8 Prozent der Anteile an Aera Energy hält, an IKAV für 2 Milliarden US-Dollar in bar sowie zusätzliche, von den künftigen Ölpreisen abhängige Zahlungen zu verkaufen.

Exxon Mobil teilte mit, die gesamte Beteiligung an Aera an Green Gate Resources E LLC, eine Einheit von IKAV, zu verkaufen. Exxon Mobil hat die Bedingungen der Transaktion nicht bekannt gegeben.

Mobil California Exploration & Producing Co ist eine Tochtergesellschaft von Exxon Mobil und hält einen Anteil von 48,2 Prozent an Aera Energy und 50 Prozent an Aera Energy Services Co. Shell teilte mit, dass es seine derzeitigen Ölvermarktungsvereinbarungen für mindestens fünf Jahre nach Abschluss des Verkaufs gesichert hat und beibehalten wird.

