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28.08.2026 06:37:00
Shell Pakistan XD legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Shell Pakistan XD liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shell Pakistan XD die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3.00 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shell Pakistan XD ein Ergebnis je Aktie von 1.89 PKR vermeldet.
Beim Umsatz wurden 168.47 Milliarden PKR gegenüber 122.27 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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