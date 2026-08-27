UNIMOT Aktie 29953351 / PLUNMOT00039
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27.08.2026 22:14:53
Shell beendete laut Bericht Gespräche mit Unimot über Schwedt-Anteil
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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26.08.26
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26.08.26
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25.08.26
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24.08.26
|Shell draws Exxon interest in $8bn US chemical assets sale (Financial Times)
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24.08.26
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Analysen zu UNIMOT S.A. Allotment Cert. (J)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
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Inside Trading & Investment
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Shell am 27.08.2026
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