Shell-Aktie sinkt: Shell warnt vor hohen Belastungen im Quartal

Wie der Ölkonzern mitteilte, rechnet er für das zweite Quartal mit einer Belastung von 1,5 bis 2,0 Milliarden US-Dollar nach Steuern. Neben dem Baustopp, den Shell am Mittwoch ankündigte und mit dem aktuellen Marktumfeld begründete, wird in den Belastungen auch der Verkauf eines Chemiewerks in Singapur berücksichtigt.

Weiter teilte Shell mit, dass das Handelsergebnis im Gassegment im zweiten Quartal niedriger ausfallen dürfte als im Auftaktquartal. Für die ersten drei Monate hatte der Konzern ein bereinigtes Ergebnis von 3,68 Milliarden Dollar gemeldet.

Shell, BP und TotalEnergies investieren in ADNOC-Flüssiggasanlage

Die europäischen Ölmultis Shell, BP und TotalEnergies sowie Mitsui aus Japan beteiligen sich laut einem Bericht von Bloomberg mit jeweils 10 Prozent an der Flüssiggasanlage Ruwais der Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC). Die Verträge könnten bereits nächste Woche unterzeichnet werden, berichtet die Nachrichtenagentur und beruft sich dabei auf nicht näher genannte Quellen.

Durch die Anlage mit einer Produktionskapazität von 9,6 Millionen Tonnen jährlich werden die Exportkapazitäten der Vereinigten Arabischen Emirate den Informationen zufolge erheblich wachsen. Die Emirate drängen auf die globalen LNG-Märkte.

BP, Shell und Totalenergies lehnten eine Stellungnahme ab, während Mitsui und ADNOC nicht sofort auf eine Anfrage von Dow Jones Newswires reagierten.

An der Londoner Börse zeigt sich die Shell-Aktie am Freitag zeitweise um 0,68 Prozent tiefer bei 28,80 Pfund. Die BP-Aktie gibt daneben zwischenzeitlich 0,94 Prozent auf 4,86 Pfund nach. Die TotalEnergies-Aktie verliert an der EURONEXT Paris zeitweise 0,46 Prozent auf 65,49 Euro.

Von Christian Moess Laursen

LONDON (Dow Jones)