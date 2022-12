Shell-Aktie: Shell veräussert Anteile an malaysischen Offshore-Produktionsverträgen

Wie die Shell plc mitteilte, wird sie für 475 Millionen US-Dollar ihre 40-prozentige Beteiligung am "Amended 2011 Baram Delta EOR Production Sharing Contract" und 50 Prozent am "SK 307 Production Sharing Contract" an die Petroleum Sarawak Exploration & Production Sdn. Bhd. verkaufen. Die restlichen Anteile verbleiben beim Betreiber Petronas Carigali Sdn. Bhd.

Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2023 erwartet, mit zusätzlichen Zahlungen von bis zu 50 Millionen Dollar zwischen 2023 und 2024, abhängig von den Rohstoffpreisen.

LONDON (Dow Jones)