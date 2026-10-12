Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’854 0.5%  SPI 19’613 0.4%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’241 0.6%  Euro 0.9317 0.2%  EStoxx50 6’210 0.6%  Gold 4’174 -0.5%  Bitcoin 69’544 0.2%  Dollar 0.8323 0.2%  Öl 105.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer
Deutsche-Post-Aktie mit Gewinnen: Bundesnetzagentur ermöglicht Portoerhöhung um 20,35 Prozent
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Suche...
ETF Sparplan

Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rechtsstreit 12.10.2026 09:27:00

Shell-Aktie nur wenig beeindruckt: Brasilien verklagt Ölkonzern wegen Überschwemmungen auf 108 Millionen Dollar

Shell-Aktie nur wenig beeindruckt: Brasilien verklagt Ölkonzern wegen Überschwemmungen auf 108 Millionen Dollar

Die brasilianische Staatsanwaltschaft fordert von Shells brasilianischer Tochtergesellschaft 108 Millionen Dollar Entschädigung für die verheerenden Überschwemmungen im Süden des Landes 2024.

Heidelberg Materials
132.53 CHF -0.91%
Kaufen Verkaufen

Laut einer Expertin ist dies ein Präzedenzfall.

Die Staatsanwaltschaft hat die Klage am Freitag eingereicht. Hintergrund sind die sintflutartigen Regenfälle, die im April und Mai 2024 auf den Süden Brasiliens niedergingen. Diese hatten historische Überschwemmungen ausgelöst. Dabei kamen fast 200 Menschen ums Leben, eine halbe Million Menschen wurden vertrieben, und es entstanden Zerstörungen in bisher ungekanntem Ausmass.

Die Verantwortung der brasilianischen Tochter des britischen Öl- und Gaskonzerns Shell bemisst sich laut der Staatsanwaltschaft an ihrem Beitrag zur Erderwärmung. Dieser entspreche 2 Prozent der historischen weltweiten Treibhausgasemissionen, heisst es in einem Gerichtsdokument, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.

Klimaklagen gegen Ölkonzerne nehmen weltweit zu

"Zum ersten Mal verklagt ein nationaler Staatsanwalt einen Ölkonzern wegen einer Klimakatastrophe", sagte Maria Antonia Tigre vom Sabin Center for Climate Change Law der Columbia University gegenüber AFP. Shell wird im Vereinigten Königreich bereits von Opfern eines Taifuns auf den Philippinen verklagt.

Die neuen Klimaklagen der brasilianischen Staatsanwaltschaft, die mit der brasilianischen Nichtregierungsorganisation Instituto Preservar zusammenarbeitet, markieren einen weiteren Schritt im weltweiten Rechtsstreit gegen die grossen Ölkonzerne.

Shell war auf Anfrage von AFP bisher nicht erreichbar.

Brasilien fordert 108 Millionen Dollar Schadenersatz

Die Staatsanwaltschaft fordert 270 Millionen brasilianische Real als Entschädigung für Umwelt- und "immaterielle" Klimaschäden sowie denselben Betrag für materielle Schäden. Insgesamt entspricht dies 108 Millionen Dollar.

"Die Kosten der Klimaschäden dürfen nicht allein von der Gesellschaft und denjenigen getragen werden, die bei der Tragödie alles verloren haben", sagte Thales Miola, Anwalt des Instituto Preservar. Auch grosse Verschmutzer müssten für die Verluste zur Verantwortung gezogen werden.

Zahlreiche NGOs und Anwälte haben in den vergangenen Jahren Klagen eingereicht. Sie wollen erreichen, dass grosse umweltverschmutzende Unternehmen dazu verurteilt werden, Betroffene des Klimawandels unabhängig von ihrem Aufenthaltsort entsprechend dem Anteil ihrer Treibhausgasemissionen zu entschädigen.

Klimaklagen gegen RWE und Holcim

Dieses Prinzip wurde im vergangenen Jahr von der deutschen Justiz im Fall des peruanischen Bauern Saul Luciano Lliuya gegen den deutschen Energiekonzern RWE bestätigt. Die Richter lehnten zwar Entschädigungszahlungen in seinem konkreten Fall ab, ebneten aber den Weg für weitere Klagen.

Ferner wird der Zementhersteller Holcim in der Schweiz von vier Bewohnern der indonesischen Insel Pari verklagt, die vom steigenden Meeresspiegel betroffen sind. Unterdessen sehen sich in Deutschland RWE und der Zementhersteller Heidelberg Materials mit einer Klage pakistanischer Bauern konfrontiert, die 2022 von verheerenden Überschwemmungen betroffen waren.

An der Börse in London geht es für die Shell-Aktie zeitweise 0,18 Prozent auf 37,86 GBP nach unten.

ls/

Brasília (awp/afp)

Weitere Links:

Shell könnte Milliardensumme für US-Chemiegeschäft winken - Aktie wenig bewegt

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Analysen zu Shell PLC (Royal Dutch Shell) (B)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:46 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
09:28 SG-Marktüberblick: 12.10.2026
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Nur ein Pullback?
11.10.26 Logo WHS Qualitätsaktien erkennen: Warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.26 Die Branche greift zum Controller
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’404.92 19.70 SDB1PU
Short 14’687.56 14.00 S3BCYU
Short 15’251.53 8.87 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’849.23 12.10.2026 10:42:38
Long 13’259.22 19.70 S2BJ7U
Long 12’944.26 13.65 SRDBIU
Long 12’396.91 8.87 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.