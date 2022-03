Shell-Aktie mit leichten Verlusten: Shell schränkt Verkauf von Heizöl und Diesel an deutsche Grosskunden ein - Rückzug aus Russland-Geschäften

Das geht aus einem Schreiben von Shell Deutschland vom Montag hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Als Grund werden darin "massive Verwerfungen und Verknappungen auf den Energiemärkten" infolge des Kriegsausbruchs in der Ukraine, der folgenden Sanktionen und der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemieflaute genannt. Zunächst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Um weiterhin vertraglich zugesagte Verpflichtungen erfüllen zu können, schränke man den sogenannten Spotverkauf ein - also den aktuellen Verkauf von Öl, Diesel und anderen Produkten ohne vorherige Vereinbarungen. Man setze alle Hebel in Bewegung, "die Lieferketten bestmöglich zu stabilisieren", sei jedoch schwer absehbar, wie sich die Lage entwickle, hiess es. Eine Sprecherin des Unternehmens wollte die Entwicklung auf Anfrage zunächst nicht kommentieren.

Rückzug aus Russland-Geschäften

Shell gab zudem bekannt, sich aus Russland zurück zu ziehen. In einem ersten Schritt werde der Energiekonzern alle Spotkäufe von russischem Rohöl einstellen, und sich dann schrittweise aus allen Geschäftsaktivitäten in dem Land, einschliesslich Rohöl, Erdölprodukten, Gas und Flüssigerdgas (LNG), zurückziehen, teilte die Shell plc mit. Auch die Shell-Tankstellen in Russland werden geschlossen. In enger Absprache mit Regierungen werde zudem die Lieferkette angepasst, um russische Mengen zu entfernen.

"Wir werden dies so schnell wie möglich tun, aber die räumliche Lage und die Verfügbarkeit von Alternativen bedeuten, dass dies Wochen dauern könnte und in einigen unserer Raffinerien zu einem geringeren Durchsatz führen wird", teilte der Konzern mit und entschuldigte sich dafür, in der vergangenen Woche, eine Ladung russisches Rohöl gekauft zu haben, das zu Produkten wie Benzin und Diesel raffiniert werden soll. Die Entscheidung sei unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit getroffen worden, aber nicht richtig gewesen.

An der Börse in London zeigen sich Shell-Aktien am Dienstag etwas schwächer und verlieren 0,07 Prozent auf 19,70 GBP.

