Shell-Aktie leichter: Shell Pipeline will restliche Anteile an Shell Midstream Partners kaufen

Dabei werden 12,89 US-Dollar je Aktie in bar geboten. Nach Angaben des Unternehmens vereinfacht die vorgeschlagene Transaktion die Verwaltung der Vermögenswerte von Shell Midstream Partners , drücke die Kosten und biete Flexibilität zur Optimierung des Pipeline-Portfolios. Shell und die mit ihr verbundenen Unternehmen besitzen derzeit bereits rund 68,5 Prozent an Shell Midstream Partners. In London sinkt der Kurs der Shell-Aktie derzeit um 2,2 Prozent auf 1.994 Pence.

DJG/DJN/cbr/sha

Dow Jones Newswires