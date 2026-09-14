Shell-Aktie im Plus: Neue Vereinbarung für Lieferung von US-Flüssigerdgas mit MET unterzeichnet

Damit sichert sich die Handels- und Grosshandelssparte des im Kanton Zug ansässigen Energieunternehmens über "mehrere Jahre" Lieferungen von LNG aus den USA.

Im Rahmen der Vereinbarung werde Shell die MET Group mit LNG beliefern und für die Zuger einen weiteren Zugang zu flexiblen LNG-Liefermengen aus den USA bereitstellen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Bereits im Juli 2024 unterzeichneten MET und Shell den Angaben zufolge einen zehnjährigen LNG-Abnahmevertrag auf FOB-Basis (Free On Board).

Im Februar 2026 vertieften die Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit einem in Washington D.C. unterzeichneten Memorandum of Understanding (MoU). Darin vereinbarten sie, weitere Möglichkeiten für LNG-Lieferungen und Handelsaktivitäten zu prüfen, wie es weiter hiess.

Im Heimathandel gewinnt die Shell-Aktie am Montag zeitweise 0,90 Prozent auf 3.582,98 GBP.

sta/to

Baar (awp)