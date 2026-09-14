Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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14.09.2026 11:22:00
Shell-Aktie im Plus: Neue Vereinbarung für Lieferung von US-Flüssigerdgas mit MET unterzeichnet
Die MET Group hat mit dem britischen Energiekonzern Shell eine neue Vereinbarung über die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) aus den USA geschlossen.
Im Rahmen der Vereinbarung werde Shell die MET Group mit LNG beliefern und für die Zuger einen weiteren Zugang zu flexiblen LNG-Liefermengen aus den USA bereitstellen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Bereits im Juli 2024 unterzeichneten MET und Shell den Angaben zufolge einen zehnjährigen LNG-Abnahmevertrag auf FOB-Basis (Free On Board).
Im Februar 2026 vertieften die Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit einem in Washington D.C. unterzeichneten Memorandum of Understanding (MoU). Darin vereinbarten sie, weitere Möglichkeiten für LNG-Lieferungen und Handelsaktivitäten zu prüfen, wie es weiter hiess.
Im Heimathandel gewinnt die Shell-Aktie am Montag zeitweise 0,90 Prozent auf 3.582,98 GBP.
sta/to
Baar (awp)
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