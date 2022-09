Shell-Aktie fester: CEO van Beurden tritt zum Jahresende zurück, neuer Chef aus den eigenen Reihen - Siemens und Shell spannen bei grünem Wasserstoff zusammen

Wie das Unternehmen mitteilte, wird CEO Ben van Beurden zum Jahresende zurücktreten. Als Nachfolger wurde Wael Sawan bestellt, der am 1. Januar 2023 seine Tätigkeit aufnehmen und auch in den Verwaltungsrat des Konzerns eintreten wird.

Van Beurden, seit Anfang 2014 CEO von Shell, wird noch bis Ende Juni 2023 als Berater für den Verwaltungsrat arbeiten.

Sawan leitet derzeit den Bereich "Integrated Gas, Renewables and Energy Solutions" bei Shell. Er gehört ausserdem seit drei Jahren dem Executive Committee (EC) des Konzerns an.

Siemens und Shell spannen bei Produktion von grünem Wasserstoff zusammen

Der Industriekonzern Siemens und der Mineralölgigant Shell spannen bei Produktion von grünem Wasserstoff zusammen. Dazu haben Siemens Smart Infrastructure mit Sitz in Zug und Shell Global Solutions International BV eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet.

"Im Mittelpunkt stehen Projekte zur Herstellung von grünem Wasserstoff für industrielle Anwendungen bei Shell und seinen Kunden sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit in den Bereichen Biokraftstoffe und chemischer Kreislaufwirtschaft", schrieben die beiden Konzerne am Donnerstag in einem Communiqué. Siemens wolle Shell helfen, schneller den Übergang zu einem Netto-Null-Betrieb zu erreichen.

Shell wiederum werde Siemens mit kohlenstoffarmen Produkten beliefern, hiess es. Damit würden die Emissionen in der gesamten Lieferkette, in den Betriebsabläufen von Siemens und in der Nutzungsphase von Siemens-Produkten reduziert. Das umfasse unter anderem die Lieferung von Biokraftstoffen.

Die Shell-Aktie legt an der Börse in London zeitweise um 0,32 Prozent auf 23,49 GBP zu. Die Siemens Papier gewinnen derweil via XETRA 0,12 Prozent auf 102,84 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / ZUG (awp)