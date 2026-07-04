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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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Juni-Einschätzungen 04.07.2026 15:14:00

Shell-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Shell-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Mehrere Analysten haben die Aktie von Shell im vergangenen Monat analysiert.

Shell
31.40 CHF 2.62%
Kaufen Verkaufen

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurde im Juni 2026 von 2 Experten analysiert.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 37,00 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 7,67 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 29,33 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG35,00 GBP19,3316.06.2026
JP Morgan Chase & Co.39,00 GBP32,9710.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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Iran-Deal lastet auf Ölaktien: ExxonMobil, Chevron, Shell & Co. unter Druck
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03.07.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Shell Neutral UBS AG
10.06.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
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Short 15’319.45 13.54 SDBWJU
Short 15’889.14 8.78 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’424.24 03.07.2026 17:30:00
Long 13’816.30 19.66 SEBN5U
Long 13’509.24 13.87 SABIUU
Long 12’932.10 8.91 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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