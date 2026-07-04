Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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04.07.2026 15:14:00
Shell-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni
Mehrere Analysten haben die Aktie von Shell im vergangenen Monat analysiert.
Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurde im Juni 2026 von 2 Experten analysiert.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 37,00 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 7,67 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 29,33 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|35,00 GBP
|19,33
|16.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|39,00 GBP
|32,97
|10.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Shell Neutral
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