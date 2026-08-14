Shekhawati Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shekhawati Industries hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.85 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.820 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 15.3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 48.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shekhawati Industries 30.0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch