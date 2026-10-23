Shekhawati Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shekhawati Industries präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.52 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shekhawati Industries ein Ergebnis je Aktie von 0.540 INR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 40.4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 34.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch