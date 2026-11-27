SHEIN liess sich am 25.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SHEIN die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde mit 93.79 HKD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 93.79 HKD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das vergangene Quartal hat SHEIN mit einem Umsatz von insgesamt 85.35 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85.35 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.ch