SHEIN Global gab am 25.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Mit einem EPS von 23.98 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als SHEIN Global mit 23.98 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 10.91 Milliarden USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 10.91 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch