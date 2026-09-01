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IPO im Blick 01.09.2026 08:41:11

SHEIN-Aktie mit Börsendebüt - Wie das Mega-IPO in Hongkong verläuft

SHEIN-Aktie mit Börsendebüt - Wie das Mega-IPO in Hongkong verläuft

Die SHEIN-Aktie feiert an der Hongkonger Börse ihr Debüt und sorgt direkt am ersten Handelstag für Aufmerksamkeit.

  • SHEIN-Aktie startet an der Hongkonger Börse
  • Börsengang enttäuscht Anleger
  • Details zum SHEIN-IPO im Blick

Mit Spannung hatten Anleger auf den ersten Kurs der SHEIN-Aktie unter dem Börsenkürzel 0625 gewartet. Am heutigen Dienstag war es schliesslich so weit: Die Aktie startete bei 48,56 Hongkong-Dollar in den Hongkonger-Handel und damit gleichzeitig bei ihrem Ausgabepreis. Schon kurz darauf geht es jedoch abwärts. Im Tagestief sackt das Papier bisher 9,97 Prozent bis auf 43,72 Hongkong-Dollar ab. Zuletzt notiert die Aktie bei 45,80 Hongkong-Dollar.

Laut dem IPO-Prospekt, das bereits im Voraus veröffentlicht wurde, hat SHEIN knapp 280 Millionen Aktien angeboten. Ursprünglich wurde die Preisspanne auf zwischen 47,60 und 49,50 Hongkong-Dollar festgelegt. Mit dem IPO wollte der Online-Modehändler bis zu rund 13,86 Milliarden Hongkong-Dollar - umgerechnet etwa 1,5 Milliarden Euro - einnehmen.

SHEIN zwischen Wachstum und Gegenwind: Geopolitische Risiken und kritische Stimmen im Blick

Die für besonders günstige Modeartikel bekannte Plattform wurde während einer privaten Finanzierungsrunde im Jahr 2022 mit knapp 100 Milliarden US-Dollar bewertet. Doch die Rahmenbedingungen haben sich für den Konzern in den vergangenen Jahren deutlich verändert: durch neue Zollregelungen in den USA und Europa sowie geopolitische Spannungen geriet das Geschäftsmodell zunehmend unter Druck. So hat SHEIN kurz vor dem Börsendebüt nach eigenen Schätzungen eine mögliche Marktkapitalisierung von 210,2 Milliarden HKD genannt. Das sind deutlich weniger als in der Bewertung von fast 100 Milliarden US-Dollar (rund 784,3 Milliarden HKD) aus dem Jahr 2022.

Ende Juli veröffentlichte SHEIN in einem Börsenprospekt erstmals konkrete Zahlen zu den ersten Monaten des Jahres. Demnach verbuchte das Unternehmen zwischen Januar und März einen Verlust von 99 Millionen US-Dollar. Laut Unternehmensangaben hatte SHEIN Ende 2025 rund 273 Millionen aktive Kunden in etwa 160 Ländern.

SHEIN setzt bei seinem Geschäftsmodell stark auf den direkten Versand aus China. Die Produkte werden von den jeweiligen Herstellern unmittelbar an Kunden in aller Welt verschickt, häufig per Luftfracht. Dadurch können die Waren zu sehr niedrigen Preisen angeboten werden.

Online-Marktplätze aus Asien wie SHEIN, Temu und AliExpress haben ihren Einfluss in den vergangenen Jahren weltweit deutlich ausgebaut. Gleichzeitig stehen die Plattformen zunehmend in der Kritik. Politiker, Vertreter des Handels und Verbraucherschützer bemängeln unter anderem die Qualität einzelner Produkte, unzureichende Kontrollen sowie Wettbewerbsbedingungen, die etablierten Anbietern Nachteile bringen könnten.

SHEIN-Aktie vor Bewährungsprobe: Anleger schauen jetzt auf Wachstum

Die Einnahmen aus dem Börsengang will SHEIN nach eigenen Angaben unter anderem für den Ausbau der technologischen Infrastruktur und die globale Vermarktung einsetzen.

Für die SHEIN-Aktie beginnt mit dem IPO die nächste Bewährungsprobe. Entscheidend wird sein, ob der Konzern sein internationales Wachstum trotz steigender Kosten, regulatorischer Herausforderungen und zunehmenden Wettbewerbs fortsetzen kann.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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